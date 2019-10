V Čilu so se tisoči pridružili splošni stavki

Santiago de Chile, 24. oktobra - Na tisoče Čilencev se je v sredo v prestolnici Santiago de Chile in drugih mestih udeležilo splošne stavke. Pozivu največjega sindikata k splošni stavki so se pridružili tako študenti kot profesorji in javni uslužbenci. V prestolnici je policija, da bi pregnala protestnike, uporabila vodne topove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.