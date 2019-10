Nationals na pol poti do naslova prvaka

Houston, 24. oktobra - Baseballisti Washington Nationals so na polovici poti do zmage v 115. world series, velikem finalu lige MLB. Nationals so dobili tudi drugo tekmo (12:3) na gostovanju pri Houston Astros, čeprav je domači ekipi na Minute Maid Parku skušala pomagati tudi gimnastična šampionka Simone Biles, ki je pred tekmo pokazala tudi nekaj svojih mojstrovin.