Ebay v tretjem četrtletju z manj čistega dobička

New York, 24. oktobra - Spletna prodajalna Ebay je v tretjem četrtletju letošnjega leta zaslužila 57 odstotkov manj čistega dobička kot v enakem četrtletju lani in delnice so se v podaljšanem trgovanju po objavi rezultatov pocenile za 6,25 odstotka na 36,75 dolarja. Podjetje je razočaralo tudi z napovedjo rezultatov v četrtem četrtletju.