Dnevnik o denacionalizacijskih tožbah (24. 10.)

Ljubljana, 23. oktobra - Tatjana Pihlar v komentarju Nova odškodninska zmaga Nadškofije Ljubljana piše o napakah pri denacionalizaciji in dejstvu, da so predstavniki države v večini denacionalizacijskih postopkov namesto, da bi šli v poravnavo, raje najemali drage odvetnike, se pravdali po sodiščih in se nato skrivali za njihovimi odločitvami.