Silovita neurja na jugu Francije in v Španiji

Montpellier/Barcelona, 23. oktobra - Neurje s silovitimi nalivi in močnim vetrom je na jugu Francije povzročilo veliko gmotno škodo in v veliki meri ohromilo promet, saj so morali predvsem ob obali zapreti številne ceste. Oblasti so za devet departmajev razglasile oranžni alarm. Neurje je divjalo tudi v Španiji, predvsem po Balearih in Kataloniji. Umrl je en človek, še dva pogrešajo.