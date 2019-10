Mariborski odbojkarji še četrtič uspešni

Ljubljana, 23. oktobra - Odbojkarji Maribora na začetku novega državnega prvenstva opravičujejo vlogo favorita prvega dela. V četrtem krogu so zabeležili še četrto zmago, v gosteh so bili s 3:1 boljši od Črnuč. Prvo točko so osvojili igralci Šoštanja Topolšice, a kranjskemu Hiša na kolesih Triglavu vseh točk vendarle niso uspeli odščipniti, saj so izgubili z 2:3.