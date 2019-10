Ljubljana, 23. oktobra - Odbojkarice Calcita Volleyja so v 1. DOL za ženske zabeležile še tretjo zmago. V derbiju po dveh krogih vodilnih ekip so s 3:0 (23, 10, 13) v gosteh premagale ATK Grosuplje in so tako edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom.