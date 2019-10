Akademija za glasbo slovesno obeležila 80-letnico

Ljubljana, 23. oktobra - Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani je s slovesnostjo v Cankarjevem domu obeležila 80-letnico visokošolskega in 100-letnico višješolskega glasbenega izobraževanja v Sloveniji. Profesorica Darja Koter je izpostavila bogato zgodovino akademije, 80 let pa po njenih besedah dokazuje, da so na dobri poti in lahko z optimizmom zrejo v prihodnost.