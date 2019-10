Vse več Hrvatov se odpoveduje hrvaškemu državljanstvu, tudi zaradi slovenskega

Zagreb, 24. oktobra - Vse več Hrvatov, ki so zapustili Hrvaško zaradi dela in študija v drugih državah, so je odločilo sprejeti državljanstvo države, v kateri so se naselili. Največ zahtev za izpis iz hrvaškega državljanstva so vložili zaradi pridobitve državljanstev Nemčije in Avstrije, sledita Slovenija in Norveška, kažejo podatki hrvaškega notranjega ministrstva.