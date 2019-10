Indeksi na evropskih borzah različnih smeri

Ljubljana, 23. oktobra - Evropski indeksi so se obarvali različno. Vlagatelji skrbno spremljajo dogajanje okoli brexita. Britanski poslanci so v torek potrdili predlog zakona o izstopnem sporazumu z EU in zavrnili časovnico njegove obravnave. Premier Boris Johnson naj bi si sedaj v primeru, da EU predlaga preložitev brexita do januarja, prizadeval za predčasne volitve.