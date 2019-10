Pred derbijem v soboto še tekma legend

Ljubljana, 23. oktobra - Kot uvod v sobotni hokejski derbi med ekipama SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice, ki bo jubilejni 500. med moštvoma v zelenem in rdečem, bodo nastopili še nekateri nekdanji udeleženci teh prestižnih dvobojev. Tekma legend Jesenic in Olimpije bo v soboto v dvorani Tivoli pred derbijem ob 16. uri.