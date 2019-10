V Izoli vaja čiščenja oljnega madeža na morju

Izola, 24. oktobra - V Izoli bo danes potekala vaja Onesnaženje 2019, na kateri bodo preizkusili usposobljenost in pripravljenost obalnih sil za preprečevanje in odstranjevanje oljnega madeža iz morja in obale. Vaja bo potekala od 8. do 12. ure na območju zaliva Viližan med ladjedelnico Izola in avtokampom Jadranka.