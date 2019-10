Osem osumljencev zaradi preprodaje heroina in kokaina v priporu

Murska Sobota, 23. oktobra - Preiskovalni sodnik v Murski Soboti je za osem osumljencev, starih od 21 do 55 let, zaradi suma več kaznivih dejanj s področja trgovanja s prepovedanimi drogami odredil pripor. Policisti so jih prijeli v ponedeljkovi akciji na območju več policijskih uprav.