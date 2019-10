Izraelski arheologi odkrili 1500 let staro bizantinsko cerkev

Tel Aviv, 24. oktobra - V Bible Lands Museum v Jeruzalemu je na ogled razstava, ki osvetljuje najdbo 1500 let stare bizantinske cerkve na zahodu tega mesta. Cerkev je bogato okrašena z mozaiki, na katerih so upodobljeni listje, sadeži in ptice ter razni geometrijski elementi, na zidovih, okrašenih s pisanimi freskami, pa so tudi grški zapisi.