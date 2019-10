Izrael in Jordanija četrt stoletja po podpisu mirovnega sporazuma brez prave ljubezni

piše Andrjea Juvan Kmetec

Jeruzalem/Aman, 26. oktobra - Izrael in Jordanija sta 26. oktobra 1994 podpisala zgodovinski mirovni sporazum, a četrt stoletja kasneje so odnosi med državama več kot hladni. Izraelske grožnje s priključitvijo palestinskih ozemelj, status Jeruzalema in več kot pristranska Bela hiša so k ledenici le še prispevali.