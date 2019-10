Država še ne bo znižala praga za plačevanje embalažnine

Ljubljana, 23. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor si je premislilo in opustilo sprejemanje spremenjene uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlog je predvideval ukinitev količinskega praga dajanja embalaže v promet za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, a bo ministrstvo s spremembami počakalo na nov zakon o varstvu okolja.