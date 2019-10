Predsednik Evropskega parlamenta za podaljšanje roka za brexit do 31. januarja

Strasbourg, 23. oktobra - Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli se je danes zavzel za to, da bi Evropska unija po zamrznitvi potrjevanja zakona o izstopnem dogovoru v britanskem parlamentu Londonu odobrila podaljšanje roka za brexit do 31. januarja 2020. "Mislim, da bi bilo dobro, da Evropski svet sprejme to podaljšanje," je še zapisal v sporočilu za javnost.