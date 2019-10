Občina Komenda s svojim predlogom za zaprtje odlagališča Suhadole

Ljubljana, 23. oktobra - V Občini Komenda so prepričani, da zaprtje odlagališča odpadkov Suhadole do leta 2022 na način, kot ga želi uveljaviti ministrstvo za okolje in prostor, ni mogoče. Na eni strani bi postopek zapiranja predvidoma trajal več kot tri leta, na drugi strani pa občina za to nima denarja. Predlagajo svojo rešitev.