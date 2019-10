Na novogoriškem neznanci ob ponujanju nepotrebnih storitev goljufajo krajane

Ajdovščina/Miren/Goriška Brda, 23. oktobra - Na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica je v preteklih dneh prišlo do primerov, ko so neznanci občanom izvedli ali ponujali storitve, ki jih niso potrebovali, pri tem pa jim drago zaračunali ali jih okradli. Na policiji občane zato znova opozarjajo, naj neznancev oziroma nepovabljenih oseb, ki so vsiljive, ne spuščajo v stanovanja.