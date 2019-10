Slovenski vojaški športniki v Wuhanu že pri šestih medaljah

Wuhan, 23. oktobra - Slovenski vojaški športniki so na 7. svetovnem vojaškem prvenstvu, ki ga gosti kitajski Wuhan, do zdaj osvojili šest medalj. Judoistki Klara Apotekar in Ana Velenšek sta si priborili zlato in srebro, plavalka Tjaša Oder in atletinja Maruša Mišmaš srebro, strelec Robert Markoja bron ter jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol prav tako bron.