Občine spreminjajo odlok o plovnem režimu na Soči in Koritnici

Tolmin/Bovec, 23. oktobra - Občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin so v minulih dneh obravnavali predlog sprememb in dopolnitev odloka o plovnem režimu na rekah Soči in Koritnici. Ta med drugim predvideva občutno skrajšanje dovoljenega časa plovbe in nekajkraten dvig cen dovolilnic. V Bovcu so svetniki v prvem branju predlog zavrnili, v Kobaridu in Tolminu pa podprli.