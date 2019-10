Ljubljana, 23. oktobra - Pred ministrico za pravosodje Andrejo Katič in v. d. direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom je danes zapriseglo 14 novih pravosodnih policistov. Ti so zaključili devetmesečno izobraževanje in začenjajo delo v zaporih na Dobu, Igu, v Celju in Ljubljani.