Razpoloženje potrošnikov se je oktobra še poslabšalo

Ljubljana, 23. oktobra - Razpoloženje potrošnikov je bilo tudi oktobra slabše kot v prejšnjem mesecu in je doseglo najnižjo vrednost v zadnjih treh letih. To je bilo že tretje zaporedno mesečno poslabšanje, potrošniki pa so bili bolj pesimistični predvsem glede gospodarskih razmer v državi, kažejo podatki statističnega urada.