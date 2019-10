Novomeško parkirišče ob izlivu Težke vode skoraj nared

Novo mesto, 27. oktobra - Nekdanje neurejeno avtomobilsko parkirišče z zelenim pasom ob izlivu potoka Težka voda v Novem mestu, ki so ga začeli preurejati konec junija, bo prihodnje dni nared. Pogodbeni rok za izvedbo del poteče konec meseca. Glavna dela so končali, namestiti morajo le še klopi in pridobiti uporabno dovoljenje, so na novomeški občini povedali za STA.