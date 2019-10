Podjetje Virs pri razvoju stavi na zaposlene

Ljubljana, 23. oktobra - V lendavskem podjetju Virs, ki ga je družba Dnevnik v torek razglasila za zlato gazelo 2019, so po besedah direktorja Renata Pahorja in prokurista Aleša Puklavca ponosni, da jim je z vlaganji v znanje in tehnologijo ter sposobnostjo preobrazbe uspelo doseči takšne rezultate. Kot sta povedala za STA, so ključnega pomena za uspeh odlični zaposleni.