PSA v četrtletju kljuboval nespodbudnim trendom v sektorju

Pariz, 23. oktobra - Francoski avtomobilski velikan PSA, ki ima v lasti znamke Citroen, Peugeot in Opel, je kljub nespodbudnim razmeram v avtomobilski industriji v tretjem četrtletju uspel ustvariti rast prihodkov. Ti so v medletni primerjavi na ravni celotne skupine narasli za en odstotek na 15,6 milijarde evrov, in to kljub padcu prodanih vozil.