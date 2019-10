V čistilnih akcijah našli predvsem odpadke poznanih blagovnih znamk

Ljubljana, 23. oktobra - V sklopu globalne čistilne akcije World Cleanup Day, ki je potekala septembra, je okoljska mreža Break Free From Plastic znova naredila popis blagovnih znamk odpadkov. Na seznamu največjih onesnaževalcev so se znašle svetovno poznane blagovne znamke Coca Cola, Nestle in Pepsi, so sporočili Ekologi brez meja, ki so popis opravili tudi v Sloveniji.