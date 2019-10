Prvaki NBA novo sezono odprli z zmago nad New Orleansom

Toronto, 23. oktobra - Košarkarji Toronto Raptors, prvaki severnoameriške lige NBA, so v novo sezono vstopili z zmago nad New Orleans Pelicans. Junak zmage po podaljšku s 130:122 je bil Fred VanVleet, ki je z 32 točkami dosegel svoj strelski rekord kariere. S 34 točkami in 18 skoki je blestel tudi Pascal Siakam, preden je moral zaradi osebnih napak predčasno s parketa.