Johnson v primeru daljšega odloga brexita za nove volitve

London, 23. oktobra - Britanski premier Boris Johnson si bo v primeru, da EU predlaga preložitev brexita do januarja, prizadeval za predčasne volitve, navaja vir na Downing Streetu. Britanski poslanci so namreč v torek potrdili predlog zakona o izstopnem sporazumu z EU, so pa zavrnili časovnico obravnave zakona, zaradi česar je Johnson zamrznil sprejemanja zakonodaje.