River Plate kljub porazu na povratni tekmi v finale

Buenos Aires, 23. oktobra - Nogometaši River Plata, branilci naslova v pokalu libertadores, južnoameriški različici evropske lige prvakov, so si na slovitem stadionu Bombonera v Buenos Airesu priigrali napredovanje v finale, čeprav so na povratni tekmi proti mestnim tekmecem Boca Juniprs izgubili z 0:1. Zmaga na prvi tekmi z 2:0 je bila dovolj, da so napredovali z 2:1.