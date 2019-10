Anže Kopitar zadel za zmago nad Winnipeg Jets

Winnipeg, 23. oktobra - Anže Kopitar, slovenski hokejski zvezdnik severnoameriške lige NHL, je bil junak gostovanja pri Winnipeg Jets. Kapetan Los Angeles Kings je namreč v zadnji tretjini z igralcem več po podajah Drewa Doughtyja in Jonathana Quicka dosegel odločilni gol za zmago s 3:2. To je bil za Kopitarja četrti zadetek to sezono, ki je kraljem prinesel četrto zmago.