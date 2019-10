Ameriški senat ratificiral vstop Severne Makedonije v zvezo Nato

Washington, 22. oktobra - Ameriški senat je danes skoraj soglasno z 91 glasovi za in proti dvema potrdil vstop Severne Makedonije v zvezo Nato, ki naj bi tako kmalu postala 30. članica zavezništva. Proti sta glasovala le dva republikanska senatorja, Rand Paul in Mike Lee, ki sta izolacionista in bi najraje umaknila vse ameriške vojake iz sveta domov.