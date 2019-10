Britanski poslanci potrdili zakon o izstopnem sporazumu z EU

London, 22. oktobra - Britanski poslanci so danes s 329 glasovi za in 299 proti na prvem glasovanju potrdili predlog zakona, s katerim bodo uzakonili sporazum o britanskem izstopu iz Evropske unije. Nato so zavrnili časovnico obravnave zakona v spodnjem domu. Britanski premier Boris Johnson je v odzivu napovedal začasno prekinitev sprejemanja zakonodaje.