Na Hrvaškem se danes spominjajo Dražena Petrovića

Zagreb/Šibenik, 22. oktobra - Na Hrvaškem so danes obeležili 55. rojstni dan legendarnega hrvaškega košarkarja Dražena Petrovića, ki je umrl v prometni nesreči v Nemčiji leta 1993. Na poslopju šibeniške mestne hiše so postavili velikansko repliko Draženovega dresa s številko 4. V zagrebškem muzeju Dražena Petrovića so predstavili spot za pesem o nepozabnem športniku.