V DZ različno o današnji odločitvi Evropske komisije glede Hrvaške

Ljubljana, 22. oktobra - Poslanske skupine v državnem zboru so se na današnjo odločitev Evropske komisije, da Hrvaški prižge zeleno luč za vstop v schengen, odzvale različno. Predsednik DZ Dejan Židan in njegova stranka SD sta ocenila, da je odločitev politična. V Levici medtem niso želeli polemizirati z odločitvijo komisije in podpirajo vstop Hrvaške v schengen.