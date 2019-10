Ljubljanska borza: Tretjina vsega prometa z delnicami Petrola

Ljubljana, 22. oktobra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,44 milijona evrov poslov, od tega tretjino samo z delnicami Petrola, katerih tečaj se je znižal za več kot odstotek. Znižal se je tudi indeks SBI TOP. Pocenile so se skoraj vse delnice v indeksu, izjema so delnice Krke in NLB, ki so se podražile za 0,31 oz. 0,74 odstotka.