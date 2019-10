Čim prej začeti preprečevanje prirejanja izidov športnih tekmovanj

Portorož, 22. oktobra - Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) v Portorožu so predstavniki države in civilnih organizacij izrazili odločenost, da v Sloveniji čim prej vzpostavijo nacionalno središče za integriteto v športu in preprečevanje prirejanja rezultatov športnih tekmovanj; slednje je poleg dopinga največji problem svetovnega športa.