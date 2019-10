DZ ima od danes svoj zakon, za poslansko novelo postopek končan

Ljubljana, 22. oktobra - Poslanke in poslanci so z 73 glasovi za in brez glasu proti proti sprejeli zakon o DZ. Brez zadostne podpore pa je ostal predlog novele zakona o poslancih. V večini poslanskih skupin so se nazadnje odločili glasovati proti, čemur so botrovali tudi očitki v javnosti o povečevanju poslanskih privilegijev.