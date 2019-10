Na trgu dostave hrane boj za več milijard težko podjetje Just Eat

London, 22. oktobra - Evropsko investicijsko podjetje s področja tehnologij Prosus je danes sporočilo, da je za prevzem britanskega spletnega ponudnika storitev naročil in dostave hrane Just Eat ponudilo 4,9 milijarde funtov (5,7 milijarde evrov). Ponudba je bila zavrnjena, a je kljub temu ogrozila dogovor Just Eat o združitvi z nizozemskim konkurentom Takeaway.com.