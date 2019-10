Cilj čezmejnega projekta ohranjanje biotske pestrosti travišč

Črna na Koroškem, 22. oktobra - Cilj projekta Ravnovesje za naravo in ljudi, pri katerem sodelujejo partnerji iz Slovenje in Avstrije in ki so ga danes predstavili v Črni na Koroškem, je ohranjanje biotske pestrosti travišč in priprava skupnega akcijskega načrta. Partnerji v okviru triletnega projekta, vrednega dobrih 670.000 evrov, načrtujejo več aktivnosti.