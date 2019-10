Pri Beletrini tudi romana Saramaga in Andrića

Ljubljana, 22. oktobra - Pri založbi Beletrina so izšli drugi roman Jerneja Županiča z naslovom Behemot, roman portugalskega pisatelja in nobelovca Joseja Saramaga z naslovom Leto smrti Ricarda Reisa ter roman hrvaškega pisatelja in nobelovca Iva Andrića z naslovom Na sončni strani, ki, kot so zapisali pri založbi, ni značilen predstavnik svoje literarne zvrsti.