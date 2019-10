Crvena zvezda po porazu proti Krki ostala brez trenerja

Beograd, 22. oktobra - Košarkarji Krke so v nedeljo v ligi Aba v Novem mestu tesno z 79:77 premagali Crveno zvezdo in ji zadali še tretji zaporedni poraz letos v vseh tekmovanjih. V beograjskem klubu so se hitro odzvali in se, kot so sporočili na današnji novinarski konferenci, sporazumno razšli z glavnim trenerjem Milanom Tomićem.