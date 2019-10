Z delom začela skupina za pripravo predloga vizije razvoja železnic

Ljubljana, 22. oktobra - Na infrastrukturnem ministrstvu se je na ustanovitvenem sestanku sestala delovna skupina za pripravo predloga dolgoročne vizije razvoja in posodobitve železniške infrastrukture, so sporočili iz ministrstva. Skupina bo med drugim pripravila predlog modela financiranja po vzoru dobrih tujih praks in proučila možnost hitrih železniških povezav.