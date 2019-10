Na Ptuju po poletnem neurju v sklopu sanacije sadijo tudi drevesa

Ptuj, 22. oktobra - Na Ptuju so danes po julijskem neurju, ki je prizadelo mesto in je veter podiral drevesa, slednja nadomestili z novimi. Predstavniki mestne občine so danes skupaj z donatorji, ki so se odzvali na njihov poziv, prvih 15 dreves zasadili na območju Ljudskega vrta. Ob tem si želijo tudi v prihodnje zasaditi čim več dreves in mesto naredili zeleno.