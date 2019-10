Častni listini OKS tudi Mankoču in Kranjcu

Portorož, 22. oktobra - Olimpijski komite Slovenije (OKS) je na slovesnosti v Portorožu, kjer so se spomnili ustanovitve slovenskega olimpijskega gibanja leta 1991, podelil štiri častne listine. Po koncu športne kariere sta ju dobila plavalec Peter Mankoč in smučarski skakalec Robert Kranjec. Za življenjsko delo v športu sta bila nagrajena Rudi Bračič in Matija Krnc.