V Španiji razkrinkali kriminalno združbo, ki je ropala domove nogometašev

Madrid, 22. oktobra - Španske oblasti so razkrinkale kriminalno združbo, ki je ropala hiše nogometnih zvezdnikov, medtem ko so imeli tekme, je sporočil Evropski policijski urad (Europol). Pripadniki španske Guardie Civil, ki je tesno sodelovala z albansko policijo in Europolom, so aretirali pet posameznikov, ki so obtoženi številnih vlomov in ropov.