Spremembam zakonov o zdravniški službi in zdravilih se obeta podpora

Ljubljana, 22. oktobra - Poslanci so v okviru redne oktobrske seje DZ obravnavali noveli zakonov o zdravniški službi in o zdravilih. Po predstavitvi stališč se vladnima predlogoma, s katerima bi med drugim izvršili sodbo Sodišča EU ter zagotovili dodatna sredstva za pripravništva in specializacije zdravstvenih delavcev in zdravnikov, obeta podpora večine poslanskih skupin.