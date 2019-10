V Evropskem parlamentu glede brexita čakajo na Westminster

Strasbourg, 22. oktobra - Evropski poslanci so danes različno ocenjevali dogovor o brexitu, ki so ga nedavno potrdili voditelji držav članic. V razpravi o zaključkih vrha EU so poudarjali, da bo Evropski parlament zadnji potrjeval dogovor. Predsednika Evropskega sveta Donald Tusk in Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa sta zatrdila, da sta naredila vse za urejen brexit.