Policija prijela osumljenca ponedeljkovega uboja v Straži pri Raki

Krško, 22. oktobra - Krški policisti in kriminalisti so zjutraj prijeli osumljenca, ki sta po ponedeljkovem uboju v Straži pri Raki pobegnila s kraja dogodka, so sporočili s policije. Po prvih ugotovitvah kriminalistov naj bi prišlo do spora in pretepa med tremi posamezniki, ki so se poznali, 26-letnik pa je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.