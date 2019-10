Čilski predsednik pozval k dialogu za rešitev krize

Santiago de Chile, 22. oktobra - V Čilu so se tudi v ponedeljek nadaljevali nasilni protivladni protesti, ki so doslej zahtevali najmanj 13 žrtev. Čilski predsednik Sebastian Pinera je v televizijskem nagovoru opozicijo pozval k pogovorom in predlagal družbeni dogovor za izpolnitev zahtev protestnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.